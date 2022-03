Redação com Lusa

Tatiana Weston-Webb, que se lesionou em Sunset, na segunda das duas etapas disputadas no Havai (a primeira foi em Pipeline), revelou que temeu perdeu a prova de Supertubos.

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb, que recuperou de uma lesão recente no Havai e se sagrou esta segunda-feira campeã do Meo Pro Portugal, em Peniche, destacou o mau início de temporada e o esforço que fez para competir em Portugal.

"Tive um arranque de ano terrível e tive que lutar muito para continuar a acreditar em mim. Estou muito entusiasmada com esta vitória. Amo muito Portugal e sem o apoio do público não ia ser igual", afirmou a atleta de 25 anos, depois de bater a norte-americana Lakey Peterson na final da etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

"Trabalhei muito nos últimos 10 para recuperar o joelho. Estou encantada por voltar a surfar", assinalou a brasileira, que juntou o triunfo em Peniche à etapa ganha na Austrália, em Margaret River, no ano passado, como os seus dois grandes triunfos no circuito mundial.

Na final feminina, Tatiana bateu Lakey Peterson, com uma pontuação de 15,33 nas duas melhores ondas (8 e 7,33), em 20 possíveis, enquanto a californiana marcou 14,27 (7,17 e 7,10).

"Ela [Lakey] é uma lutadora. Tem um "backside" impressionante e eu sabia que ela ia ter notas altas, por isso, tentei manter-me calma e concentrada na minha própria performance. Não havia ninguém melhor do que ela para disputar esta final", afirmou

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira, e a prova terminou esta segunda-feira.