"Tínhamos atletas que chegavam aos seniores sem participações na formação"

O badminton português atravessa uma fase de "reestruturação", com anos a aumentar a participação em torneios internacionais de seleções de todos os escalões, além da mudança de ciclo entre a elite, nota o selecionador Diogo Silva.

Em entrevista à Lusa, à margem dos Nacionais, que este domingo terminam no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, Diogo Silva explica que a uma fase de "pouca participação internacional" na última década surgiu uma "abertura para algumas ideias" por parte da federação.

"Tínhamos atletas que chegavam aos seniores sem participações enquanto seleção nas camadas de formação. De facto, após o período em que entrei, e já entrei [em 2017] nessa lógica, de maior intenção de investimento, o número de competições internacionais em que temos participado, de modo geral, tem-se massificado", conta.

O selecionador trabalha com Fernando Silva, atleta olímpico, em prol de mudar esta realidade, para passar maior "bagagem competitiva" e possibilidade de evolução a mais atletas, e cada vez mais novos.

Isto muda o planeamento de todos, nem que seja jovens que "sabem que há um Europeu sub-17 e, salvo imprevisto, a seleção estará lá", como o campeão da Europa sub-15, Tiago Berenguer.

"Muito do trabalho tem sido conferir estrutura e lógica à participação internacional. A longo prazo, o objetivo é alargar essa participação a escalões a nível ainda mais baixo, sub-13 e sub-15", acrescenta.

Outro fator de evolução prende-se com o impacto do Centro de Alto Rendimento, que "nos últimos dois anos começou a ter a utilização para o qual foi construído, que é ter cá atletas numa base permanente".

Associado ao projeto Unidade de Apoio ao Alto Rendimento nas Escolas (UAARE), tem um grupo de treino, com atletas de seleção, e sem poder juntar "por imposição" todos os atletas de elite no local, vão tentando "dar resposta a vários perfis de atletas".

"Estamos em fase de consolidar essa estrutura, há coisas que temos previsto fazer, em termos de intervenção zonal e regionais", diz ainda.

Ao nível da seleção nacional, e com a criação de uma formação sub-23 "para tentar reter mais talento", após a saída da escola ou do ensino superior, a modalidade tem "um leque mais alargado de atletas que vê mais objetivos além dos nacionais", dando continuidade a uns, do ciclo anterior, e promovendo novos valores, após um certo "vazio" com a saída de Telma Santos e Pedro Martins, "tão só os nossos melhores de sempre".

Bernardo Atilano, perto do top-100 mundial, e Madalena Fortunato, de 18 anos, receberam a bolsa de Solidariedade Olímpica através do Comité Olímpico Internacional, no primeiro numa estratégia clara de o qualificar para Paris'2024 e a segunda para "crescer competitivamente" a caminho de Los Angeles'2028.

Atilano e Bruno Carvalho são os principais nomes em masculinos, com o setor feminino a contar ainda com Sónia Gonçalves, que esteve muito perto da qualificação para Tóquio'2020, e a irmã, Adriana Gonçalves.

Outra nota da Federação Portuguesa de Badminton, lembra Diogo Silva, foi a criação de uma bolsa de apoio à participação internacional, "na ordem dos 200 euros", que pode ajudar a que os atletas cheguem a mais provas internacionais.

Um "desígnio" é o regresso aos Jogos Olímpicos, após a interrupção de uma série consecutiva no ano passado, para que Atilano e Gonçalves ficaram "muito perto".

O primeiro tem mostrado "sinais promissores", com "um nível mais elevado", entrando no ciclo olímpico, em maio de 2023, "num sítio de "ranking" muito mais favorável".

"Do lado feminino, a Adriana e a Sónia têm melhor ranking que a Madalena, mas não sei se em termos individuais têm um plano em termos de participação internacional. (...) Depende da participação internacional que possam estar a prever, em termos de investimento próprio, e têm ranking para as bolsas da federação", comenta.

A fechar, o selecionador de 34 anos nota que há já "várias atletas" com potencial e perspetivas não só para Los Angeles'2028 como também os Jogos de 2032.