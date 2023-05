Tiger Woods falha US Open para recuperar de operação

O vencedor de 15 majors foi operado a 19 de abril ao tornozelo direito, devido às consequências [atrite pós-traumática] provocada pelo grave acidente de viação sofrido em fevereiro de 2021

O norte-americano Tiger Woods vai falhar o US Open para recuperar da operação ao tornozelo direito que já o deixou de fora do PGA Championship, anunciou esta terça-feira a organização do terceiro Grand Slam de golfe da temporada.

Woods, de 47 anos, "renunciou ao convite enquanto recupera de uma intervenção cirúrgica recente", lê-se no sítio da Associação de Golfe dos Estados Unidos (USGA).

O vencedor de 15 majors foi operado a 19 de abril ao tornozelo direito, devido às consequências [atrite pós-traumática] provocada pelo grave acidente de viação sofrido em fevereiro de 2021.

No pós-operatório, Woods já falhou o PGA Championship, que terminou no domingo, com o terceiro triunfo de Brooks Koepka, depois de ter desistido do Masters, na terceira volta, no início de abril.

Woods vai falhar, entre 15 e 18 de junho, em Los Angeles, a sua 23.ª presença no US Open, que não disputa desde 2019, depois de ter vencido este major em três ocasiões, em 2000, 2002 e 2008.