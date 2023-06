Tiger Woods falha o quarto Grand Slam do ano

O vencedor de 15 majors foi operado em 19 de abril ao tornozelo direito, devido às consequências provocadas pelo grave acidente de viação sofrido em fevereiro de 2021.

Tiger Woods, antigo número um do ranking mundial de golfe, vai falhar a 151.ª edição do British Open, depois de ter estado ausente PGA Championship e do US Open, devido a uma intervenção cirúrgica.

O golfista, de 47 anos, vai falhar o quarto Grand Slam do ano, depois de ter participado somente no Masters, em Augusta, em abril, quando desistiu durante a terceira volta.

"Fomos informados de que Tiger não vai jogar no Royal Liverpool. Desejamos-lhe o melhor na sua convalescença", anunciou hoje a organização do major britânico, que vai ser disputado entre 20 e 23 de julho, no Royal Liverpool Golf Club.

Woods vai falhar a sua 23.ª presença no The Open Championship, que venceu em três ocasiões, em 2000, 2005 e 2006, e no qual superou o cut 18 vezes.