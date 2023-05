Tiago Campos 18.º classificado na Taça do Mundo de águas abertas

O nadador completou a competição de 10 quilómetros em 1:49.04 horas, a quase dois minutos do vencedor, o húngaro Kristof Rasovszky.

O Tiago Campos foi este sábado o melhor nadador português em prova na etapa de Golfo Aranci da Taça do Mundo de águas abertas, em Itália, com o 18.º posto.

O nadador completou a competição de 10 quilómetros em 1:49.04 horas, a quase dois minutos do vencedor, o húngaro Kristof Rasovszky, enquanto Diogo Cardoso foi 36.º (1:49.14).

Na prova feminina, a melhor foi Mafalda Rosa, com o 27.º posto na mesma distância, feita em 1:59.16 horas, enquanto Angélica André abandonou. A alemã Leonie Beck venceu.

A Taça do Mundo prossegue no domingo com a estafeta mista de 4x1.500 metros, com a participação da seleção portuguesa.