Tiago Apolónia e Fu Yu eliminados nos quartos do WTT Contender de Lima

Redação com Lusa

Os portugueses Tiago Apolónia e Fu Yu foram hoje eliminados nos quartos-de-final do torneio de ténis de mesa WTT Contender de Lima, no Peru, com Apolónia e João Pedro Monteiro a caírem nas 'meias' em pares.

Em singulares masculinos, Tiago Apolónia, 71.º do "ranking" mundial, perdeu com o sul-coreano Kang Dongsoo, proveniente do torneio de qualificação, por 3-2 (8-11, 11-7, 8-11, 13-11, 11-4).

No quadro feminino, Fu Yu, 27.ª posicionada da hierarquia mundial, foi derrotada pela alemã Nina Mittelham, 16.ª do "ranking" mundial feminino, por 3-0 (11-7, 11-7, 11-8).

No torneio de pares, João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia falharam o acesso à final, ao perderem com os suecos Anton Kallberg e Matias Falck, por 3-0 (12-10, 11-7, 11-8).