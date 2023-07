Tiago Abiodun sagra-se campeão da Europa de ténis de mesa sub-15

Frente ao polaco Patryk Zyworonek, Abiodun, considerado uma das promessas mundiais desta faixa etária e segundo cabeça de série, levou a melhor por 4-1

O português Tiago Abiodun conquistou este domingo o título europeu de ténis de mesa sub-15 em singulares masculinos, no final dos Europeus que decorreram em Gliwice, na Polónia, com Portugal a arrecadar quatro pódios na prova.

Frente ao polaco Patryk Zyworonek, Abiodun, considerado uma das promessas mundiais desta faixa etária e segundo cabeça de série, levou a melhor por 4-1, pelos parciais de 5-11, 11-6, 11-7, 11-5 e 11-7.

O jovem luso, vice-campeão mundial de pares mistos sub-15, conquista um ouro que, para Portugal, Marcos Freitas já havia logrado, em Moscovo'2002.

O filho de Bode Abiodun, do Sporting, tem ainda um bronze por equipas masculinas nos Mundiais de 2021, somando este domingo novo resultado de destaque, até porque já tinha vencido em Gliwice na prova por equipas, conseguindo o ouro ao lado de Carlos Gonçalves e Dinis Ye.

Leia também Futebol Nacional Passou por Portugal e afirma: "FC Porto e Braga foram interesses reais" Defesa confessa que gostava de ter sido treinado por Sérgio Conceição, consciente que a sua carreira podia ter ganho outra dimensão. Sente-se feliz no Troyes, mas a Premier League seria um grande passo

Antes, tinha perdido ante Zyworonek na final de pares masculinos, em que somou a prata ao lado do austríaco Julian Rzihauschek, cedendo ante o rival de singulares e Mateusz Sakowicz por 12-10, 11-9, 3-11 e 11-4.

Júlia Leal chegou ao bronze com a romena Andreea Baiasu, ao perder com as francesas Nina Guo Zheng e Leana Hochart por 11-8, 11-3 e 11-7 nas meias-finais, fechando o torneio para Portugal com um saldo positivo de quatro medalhas, duas de ouro, uma prata e um bronze.