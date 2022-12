Tiago Abiodun na final do Mundial de jovens de ténis de mesa

Redação com Lusa

O português Tiago Abiodun, com a espanhola Maria Berzoza, vai lutar pela medalha de ouro no Campeonato do Mundo de jovens de ténis de mesa, que decorre em Túnis, na Tunísia, ao qualificar-se hoje para a final de pares mistos sub-15.

A dupla ibérica venceu por 3-2 o par formado pelo sueco William Bergenblock e a polaca Natalia Bogdanowicz, numa partida em que Abiodun e Berzosa estiveram a vencer por 2-0, permitiram o empate, mas acabaram por alcançar o triunfo e a presença na final.

No jogo do título vão defrontar a dupla constituída pelo cazaque Alan Kurmangaliyev e a egípcia Hana Goda. Alan Kurmangaliyev é o número dois do ranking mundial sub-15 e Hana Goda lidera os rankings mundiais de sub-15, sub-17 e sub-19, aos 14 anos.

Em singulares, Tiago Abiodun (20.º do ranking mundial sub-15) está apurado para os oitavos de final, depois de ter vencido o australiano Won Bae (49.º) por 4-0. O internacional luso vai agora defrontar o sul-coreano Kwon Hyuk (7.º).

As representantes femininas foram afastadas da competição, ao perderem os respetivos encontros da ronda de 32. Inês Matos (34.ª em sub-19) foi derrotada pela chinesa Kuai Man (5.ª) e Matilde Pinto (46.ª) pela singapurense Ser Lin Qian (25.º).

Portugal tem até ao momento cinco medalhas em Campeonatos do Mundo: quatro de bronze (equipa masculina sub-15 em Gaia 2021, Matilde Pinto em pares femininos sub-15 em Gaia 2021, João Monteiro e Tiago Apolónia em Budapeste 2019 (seniores), Marcos Freitas e André Silva no Cairo 2006 (juniores)), e uma de prata (Marcos Freitas e Tiago Apolónia em Santiago do Chile 2003 - juniores).