Tia Blanco e Bettylou Johnson são as primeiras 'baixas' em Peniche

A norte-americana Tia Blanco e a havaiana Bettylou Sakura Johnson foram hoje eliminadas da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), que arrancou hoje na Praia de Supertubos, em Peniche.

Tia Blanco, convidada pela organização, não conseguiu escolher as ondas certas e ficou no último lugar da primeira bateria da ronda de eliminação, com 5,27 pontos, atrás das australianas Tyler Writght (primeira, com 11, 16) e India Robinson (segunda, com 10).

Por seu turno, a jovem "rookie" havaiana fez 9,56 pontos na segunda bateria da mesma ronda, insuficientes para superar a concorrência da havaiana Gabriela Bryan (12,33) e da australiana Bronte Macaulay (11,07).

No fecho do dia da prova feminina (ainda se realizam quatro baterias do quadro masculino), nota para a homenagem organizada pela WSL, no âmbito do Dia da Mulher - celebrado no dia oito de março -, e que coloca todos os atletas (homens e mulheres) em prova em Peniche a competirem com uma licra com o nome da mulher desportista que mais os inspira.

A competição arrancou hoje, ao meio-dia, na Praia de Supertubos, com a "fatia de leão" do dia dedicada à prova feminina, e o período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura até ao dia 13 de março.