Thompson-Herah e Lewandowski atletas do ano para a AIPS

Atleta e futebolista foram eleitos pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva.

Thompson-Herah e Lewandowski foram eleitos esta quarta-feira, em Lausanne, na Suíça, os melhores atletas do ano de 2021 pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS). Fizeram parte do júri 529 jornalistas de 114 países diferentes, incluindo Portugal.

Thompson-Herah, atleta jamaicana, conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ficou em primeiro lugar na categoria de melhor atleta feminina, com 605 pontos, à frente da vencedora da Bola de Ouro feminina, Alexia Putellas (490 pontos), futebolista do Barcelona e da Espanha, e da recordista mundial do triplo salto, Yulimar Rojas, que obteve 346 pontos.

O futebolista internacional polaco Lewandowski, do Bayern de Munique, acumulou, por sua vez, 435 pontos e conquistou o título de melhor atleta, à frente do campeão mundial de Fórmula 1 de 2021, Max Verstappen, com 349 pontos, e de Lionel Messi, com 314.

A seleção italiana de futebol masculino, vencedora do Euro'2020, foi eleita a melhor equipa. O Bayern de Munique e a seleção argentina de futebol masculino ocuparam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.