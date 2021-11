Thomas Pieters sagra-se campeão do Portugal Masters de golfe

Belga conquistou o quinto título da carreira no Circuito Europeu com um agregado de 265 pancadas. Ricardo Santos superiorizou-se entre os compatriotas

O golfista Thomas Pieters sagrou-se, este domingo, campeão da 15.ª edição do Portugal Masters, torneio do European Tour que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, enquanto Ricardo Santos foi o melhor português.

Após partir para a última volta empatado na liderança com o francês Matthiew Pavon, o belga, de 29 anos, descolou da concorrência e conquistar o quinto título da carreira no Circuito Europeu com um agregado de 265 pancadas (68+64+65+68), 19 abaixo do Par e uma vantagem de dois "shots" sobre o trio que partilhou o segundo lugar.

"É uma sensação maravilhosa. Parece que passou muito tempo entre vitórias. Mas o Adam [Marrow, "caddie"] e eu trabalhámos tanto, que sinto que foi merecido", comentou no final Thomas Pieters, confessando ter consciência da necessidade de "fazer um "birdie" nos últimos dois buracos" para triunfar.

Depois da última vitória no D+D Real Czech Masters, em 2019, Pieters, de 29 anos, conquistou o quinto título da carreira no European Tour, subindo ao 29.º lugar na "Corrida para o Dubai", e tornou-se no primeiro belga a vencer o Portugal Masters, que distribuiu 1,5 milhões de euros em prémios monetários e contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, na cerimónia de entrega de prémios.

Entre os portugueses, Ricardo Santos foi o melhor e, após totalizar 279 pancadas (70+69+71+69), cinco abaixo, terminou na 32.ª posição do "leaderboard", no qual Vítor Lopes ficou em 61.º lugar, um degrau à frente de Tomás Gouveia.