The Undertaker, o temido coveiro da WWE, anuncia fim da carreira

Término ocorre após 30 anos preenchidos de combates e muitas vitórias

The Undertaker, um dos mais temidos e vitoriosos wrestlers da World Wrestling Enterteinment (WWE) anunciou o término da longa carreira no espetáculo de entretenimento desportivo norte-americano, que fora iniciada a 22 de novembro de 1990.

"Chegou a altura de deixar o Undertaker descansar em paz", afirmou o célebre coveiro (para alguns visto como um morto-vivo) da WWE, em pleno ringue, momento que a organização partilhou na página oficial de Twitter, oficializando a sua saída após 30 anos de muita luta.

Entre os feitos de The Undertaker, agora somente Mark William Calaway, destaca-se a recordista série ininterrupta de 21 combates vencidos na Wrestlemania, evento principal de cada época da WWE, muitos deles conseguidos com a aplicação fatal do 'Chokeslam' ou do 'Tombstone Piledriver'.

The Undertaker despediu-se como um dos mais icónicos wrestlers presentes no corredor da fama da WWE, no qual figuram personagens como Hulk Hogan, The Rock, Triple H, John Cena, Kurt Angle ou Ric Flair.