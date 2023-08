The Rock ofereceu casa a lutador do UFC que dormia no ginásio: veja a reação

Themba Garimbo, lutador do UFC, dormia no sofá do ginásio onde treinava. O ator Dwayne Johnson soube do caso e ofereceu-lhe uma casa.

Dwayne Johnson, ator e antigo wrestler norte-americana, ofereceu uma casa a Themba Garimbo, um lutador do UFC que estava a dormir no sofá do ginásio onde treinava.

Sem sítio para viver, e a enviar dinheiro para o país natal, o Zimbabué, o lutador da principal Liga de artes marciais mistas (MMA) do Mundo estava a dormir no ginásio e a história chegou até "The Rock", que teve este gesto de bondade.

Themba Garimbo poderá agora levar a família para os Estados Unidos da América.

Veja o vídeo com a reação do lutador: