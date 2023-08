Teresa Bonvalot segue para os "oitavos" do US Open of Surfing

Já a compatriota Yolanda Hopkins foi eliminada.

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot apurou-se para os oitavos de final do US Open of Surfing, Califórnia, quarta etapa do circuito Challenger Series, enquanto a compatriota Yolanda Hopkins foi eliminada, terminando a prova no 25.º lugar.

Em Huntington Beach, California, Bonvalot foi a primeira das lusas a entrar na água, no sexto heat da segunda ronda, no qual se impôs com 11,93 pontos, à frente da norte-americana Zoe Benedetto (9,90), que também segue em frente, e da francesa Vahine Fierro (9,20) e da brasileira Silvana Lima (8,40), ambas eliminadas.

Na oitava e última bateria da segunda ronda, a compatriota Yolanda Hopkins acabou por ser a última, amealhando somente 9,34 pontos, atrás da australiana Nikki Van Dijk (9,77), que também acabou por ser afastada, e das apuradas Ariane Ochoa (10,46), de Espanha, e Isabela Nichols (10,37), da Austrália.

Nos oitavos de final da prova, que decorre até ao dia 06 de agosto, "Teresinha", tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022), vai medir forças com a australiana Sally Fitzgibbons.

A próxima etapa deste circuito vai acontecer em Ribeira D"Ilhas, Ericeira, entre 1 e 9 de outubro.