Teresa Bonvalot nos "quartos" do Haleiwa Challenger no Havai

Redação com Lusa

O período de espera do Haleiwa Challenger, a última etapa das Challenger Series, que dão apuramento para o circuito principal da WSL, decorre até 7 de dezembro na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot garantiu esta quinta-feira um lugar nos quartos de final da última prova das Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre em Haleiwa, no Havai, enquanto Mafalda Lopes foi eliminada.

No terceiro dia de competição, o segundo no quadro feminino, 'Teresinha' foi segunda classificada na sexta bateria da ronda das 32, com 9,54 pontos (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (5,87 e 3,67), apenas batida pela australiana Sally Fitzgibbons (10,00), e à frente da francesa Vahine Fierro (9,50) e da brasileira Anne dos Santos (5,43).

Já Mafalda Lopes ficou no quarto e último posto da segunda bateria da mesma segunda ronda, com apenas 3,50 (2,57 e 0,93), atrás da australianas Dimity Stoyle (6,30) e Sophie McCulloch (10,40), e da norte-americana Alyssa Spencer (11,57).

Teresa Bonvalot, tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022), é agora a única representante lusa na prova feminina, mantendo as aspirações de entrar no circuito principal WSL em 2023, enquanto que, no lado masculino, Vasco Ribeiro e Frederico Morais continuam em competição.

'Vasquinho' vai disputar a segunda bateria da terceira ronda contra Ethan Ewing (Austrália), Ezekiel Lau (Havai) e Jesse Mendes (Itália), enquanto 'Kikas' encara Mateus Herdy (Brasil), Liam O'Brien (Austrália) e Imaikalani deVault (Havai) na oitava bateria.

O período de espera do Haleiwa Challenger, a última etapa das Challenger Series, que dão apuramento para o circuito principal da WSL, decorre até 7 de dezembro na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.