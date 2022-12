Teresa Bonvalot "morre na praia" e falha apuramento para circuito principal da Liga Mundial de surf

A olímpica portuguesa chegou à final Haleiwa, no Havai, e acabou no último lugar do pódio, mas, no ranking final, ficou no sexto posto, perdendo no desempate para a australiana Sophie McCulloch, que venceu.

A portuguesa Teresa Bonvalot falhou o apuramento para o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), apesar do terceiro lugar na última prova das Challenger Series, em Haleiwa, no Havai.

A olímpica portuguesa chegou à final e acabou no último lugar do pódio, mas, no ranking final, ficou no sexto posto, perdendo no desempate para a australiana Sophie McCulloch, que venceu em Haleiwa e selou o quinto e último lugar de apuramento.

As duas surfistas totalizaram 25,490 pontos, com McCulloch a impor-se no desempate, para se juntar à havaina Bettylou Sakura Johnson, às compatriotas Macy Callaghan e Molly Picklum e à norte-americana Caitlin Simmers.

Na final em Haleiwa, Teresa Bonvalot somou 7,70 pontos (4,83 e 2,87) e superou a havaiana Eweleluia Wong, quarta, com 6,56 (3,73 e 2,83), mas ficou atrás de Johnson, segunda com 14,23 (9,23 e 5,00), e McCulloch, vencedora com 15,00 (8,17 e 6,83).

Este cenário - não conseguir melhor do que o terceiro lugar e a australiana vencer - era o único, na final, que impedia Bonvalot de se tornar a primeira portuguesa a chegar à elite mundial e foi o que acabou por acontecer.

Antes, nas meias-finais, a surfista lusa tinha ficado no segundo lugar da sua bateria, com 12,50 pontos (6,67 e 5,83), batida apenas por Johnson, que somou 15,24 (7,77 e 7,47).