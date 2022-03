Teresa Bonvalot "feliz" com título europeu e aponta à elite mundial do surf

A partir de maio, a bicampeã europeia júnior (2016 e 2017) vai participar nas CS, onde vai atacar as vagas de qualificação para o circuito mundial de 2023

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot, recém-campeã europeia no circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL) e garantida na luta pelo acesso ao primeiro escalão, assegurou hoje que vai dar o "máximo" para entrar na elite internacional.

"Em Israel tivemos um evento muito desafiante, com vários dias sem ondas e, ao contrário do que seria normal para qualquer surfista, a pedir vento e tempestade, por isso, foi difícil, e estou muito contente como acabou. Estou feliz com o título europeu. Um dos meus principais objetivos está cumprido, que era a qualificação para as 'Challenger Series' (CS) [circuito de acesso à elite mundial]", realçou à Lusa Teresa Bonvalot.

A olímpica portuguesa (Tóquio'2020) conquistou no sábado o Pro Netanya, prova do circuito de qualificação (QS) da WSL, na Praia Kontiki, em Israel, e assegurou o título europeu, ainda antes da realização da última etapa, na Costa de Caparica (de cinco a 10 de abril).

"O ano passado ganhei o meu primeiro QS na Caparica. Senti muito carinho e houve muito boas ondas. Já tenho o título e a qualificação para as 'Challenger Series', agora, é aproveitar e ganhar experiência. As ondas, em Portugal, não vão desiludir", antecipou.

A partir de maio, a bicampeã europeia júnior (2016 e 2017) vai participar nas CS, onde vai atacar as vagas de qualificação para o circuito mundial de 2023.

"Um dos objetivos principais está garantido, que era competir nas CS. Mas vou continuar a dar o máximo. O objetivo principal é entrar no CT [circuito principal] e ser campeã do mundo", vincou a atleta cascalense, de 22 anos.

Bonvalot admitiu ainda que, ao longo desta temporada, em caso de sobreposição de datas, vai dar preferência às provas das CS sobre o circuito português, que conta com cinco etapas e está prestes a começar, mas assegurou que vai estar presente na primeira prova, na Figueira da Foz (01 a 03 de abril).

"Não há melhor do que competir em casa. Vou à Figueira e é um ótimo treino para as provas futuras", sublinhou a tricampeã portuguesa (2014, 2015 e 2020).