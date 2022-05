Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira seguem em frente em Gold Coast

Mafalda Lopes e Francisca Veselko não conseguiram passar da primeira ronda, ao serem terceiras nos respetivos 'heats', concluindo a prova na 33.ª posição

As portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira garantiram hoje a passagem à segunda ronda do Boost Mobile Gold Coast Pro, na Austrália, enquanto Francisca Veselko e Mafalda Lopes foram afastadas na estreia na prova do 'Challenger Series'.

Na 10.ª bateria da primeira eliminatória, Teresa Bonvalot foi segunda classificada, com 11,17 pontos (5,67 e 5,50 nas duas melhores ondas), atrás da havaiana Coco Ho, com 15,27 (8,17 e 7,10), com a japonesa Mahina Maeda, com 10,37 (5,57 e 4,80), e a havaina Moana Jones Wong, com 8,50 (3,67 e 4,83), a serem eliminadas.

Na segunda eliminatória, a surfista olímpica portuguesa vai defrontar as australianas Kobie Enright e Molly Picklum e a japonesa Amuro Tsuzuki.

Num 'heat' ganha pela australiana Stephanie Gilmore, sete vezes campeã do mundo, com 18,77 (9,00 e 9,77), Yolanda Sequeira foi segunda, com 12,57 (6,17 e 6,40), deixando fora da ronda seguinte a norte-americana Sawyer Lindblad, com 10,90 (4,50 e 6,40), e a peruana Daniella Rojas, com 10,50 (5,67 e 4,83).

Iolanda Sequeira ainda espera para conhecer as adversárias, que saíram das últimas baterias da primeira ronda, que não se realizaram hoje.

Mafalda Lopes e Francisca Veselko não conseguiram passar da primeira ronda, ao serem terceiras nos respetivos 'heats', concluindo a prova na 33.ª posição.

O Gold Coast Pro é a primeira prova do 'Challenger Series', que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.

Na prova masculino, Vasco Ribeiro continua em prova, ao contrário de Frederico Morais, eliminado na primeira ronda.