Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes na segunda ronda do GWM Sydney Surf Pro

Redação com Lusa

As portuguesas Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes apuraram-se esta quinta-feira para a segunda ronda do GWM Sydney Surf Pro, segunda etapa do Challenger Series, que decorre na Austrália.

Na sexta série da ronda inaugural da competição feminina competiram duas portuguesas, tendo Teresa Bonvalot seguido em frente, ao ser segunda, com 12,60, enquanto Yolanda Hopkins foi afastada, ao terminar no terceiro lugar, com 9,57. Bonvalot vai agora competir na quarta série da ronda de 32.

Mafalda Lopes também seguiu em frente, ao ser segunda na 10.ª série, com um resultado de 9,60, e vai agora competir no heat seis da ronda de 32, ao passo que Francisca Veselko foi eliminada na 12.ª série, ao ser quarta, com um resultado de 8,77.

Na competição masculina, que já disputou também a primeira ronda, Portugal está representado por Vasco Ribeiro, que se apurou na quinta-feira, dia que marcou o afastamento de Frederico Morias.

O GWM Sydney Surf Pro é a segunda prova do Challenger Series, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.