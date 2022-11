Teresa Bonvalot e Francisca Veselko nos "oitavos" do Saquarema Pro

Redação com Lusa

Esta é a penúltima etapa do circuito Challenger Series, de apuramento para o circuito mundial de 2023.

As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko asseguraram este sábado a presença nos oitavos de final do Saquarema Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series, de apuramento para o circuito mundial de 2023.

Bonvalot, que competiu na segunda bateria da ronda de 32, a qual, com um resultado de 11.70 (6.50+5.2 como melhores ondas), venceu, superando a neo-zelandesa Bronte Macaulay, segunda e também apurada, com 11.33.

A competir na última bateria do dia, a oitava, Veselko seguiu em frente ao ser segunda, com 10.77 (5.70+5.07), a apenas 0.06 da vencedora, a costarriquenha Leilani McGonagle.

Manos sorte tiveram as outras duas portuguesas que estavam ainda em prova, tendo Yolanda Hopkins caído na quarta série, ao ser terceira, com 11.66 (6.83+4.83), a apenas 0.27 da japonesa Minami Nonaka (11.93), segunda.

Também Carolina Mendes foi afastada nesta fase, ao ser quarta na sétima bateria, com 7.67 (4.00+3.67), distante dos 10.14 obtido pela australiana Kelly Andrew, segunda da série.