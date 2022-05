Teresa Bonvalot avança para as meias-finais do GWM Sydney Surf Pro

Surfista portuguesa venceu a sul-africana Sara Baum.

A portuguesa Teresa Bonvalot qualificou-se para as meias-finais do GWM Sydney Surf Pro, na Austrália, da segunda etapa do Challenger Series, ao vencer a sul-africana Sara Baum.

A surfista natural de Cascais, de 22 anos, somou 13,23 pontos (7,33 e 5,9) no segundo heat dos quartos de final, contra os 7,7 de Baum (4,17 e 3,53), que terminou o campeonato australiano entre as quintas classificadas.

Teresa Bonvalot, que assegurou pelo menos o terceiro lugar na prova, o seu melhor resultado no Challenger Series, vai disputar uma vaga na final frente à havaiana Keala Tomoda-Bannert.

Na outra meia-final vão defrontar-se as australianas Nikki Van Dijk e Sophie McCulloch.

A portuguesa soma quatro vitórias em provas do circuito de qualificação, com dois triunfos no Estrella Galicia Caparica Surf Fest, em 2021 e 2022, um no Azores Airlines Pro, em 2021, e no Seat Pro Netanya, em Israel, já este ano.

No GWM Sydney Surf Pro, Mafalda Lopes foi eliminada na segunda ronda, depois de Yolanda Sequeira e Francisca Veselko terem sido afastadas na primeira.

Na competição masculina, Frederico Morais caiu na primeira ronda e Vasco Ribeiro na segunda.

O GWM Sydney Surf Pro é a segunda prova do Challenger Series, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.