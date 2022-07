Teresa Bonvalot avança no Ballito Pro de surf na África do Sul

A surfista Teresa Bonvalot foi a única das três portuguesas que hoje competiram no Ballito Pro, prova das Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), na África do Sul, a garantir um lugar na segunda ronda da prova.

A campeã europeia ficou no segundo posto da terceira bateria, com 9,10 pontos (5,67 e 3,43 nas duas melhores ondas), atrás da neozelandesa Paige Hareb (13,23), e à frente da japonesa Minami Nonaka (8,56) e da francesa Aelan Vaast (2,83).

Na primeira bateria da ronda das 32, Bonvalot vai enfrentar a australiana Bronte Macaulay, a havaiana Keala Tomoda-Bannert e a peruana Daniella Rosas.

Já as compatriotas Carolina Mendes e Mafalda Lopes disseram adeus à prova sul-africana, caindo na primeira ronda.

Carolina Mendes ficou em terceiro na quarta bateria da ronda das 64, com 9,10 pontos (5,17 e 3,93), sendo batida pela australiana Keely Andrew (14,03) e por Daniella Rosas (10,74), com a brasileira Sophia Medina - irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina - a ficar no quarto e último lugar (8,40).

Por seu turno, Mafalda Lopes foi terceira na décima bateria, com 6,83 pontos (3,83 e 3), vendo a havaiana Brianna Cope (8,70) e a brasileira Summer Macedo (6,87) seguirem em frente, enquanto a espanhola Garazi Sanchéz-Ortun (4,67) também ficou pelo caminho.

As outras duas atletas lusas presentes na África do Sul, Francisca Veselko e Yolanda Hopkins, colocadas na 11.ª e 12.ª baterias, respetivamente, ainda não entraram em ação.

O período de espera do Ballito Pro começou em 3 de julho e estende-se até 10 de julho.