Ténis de mesa: Tiago Apolónia e Fu Yu nos quartos de final em Lima

Redação com Lusa

João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia vão disputar, por outro lado, as meias-finais do quadro de pares masculinos.

Os portugueses Tiago Apolónia e Fu Yu qualificaram-se para os quartos de final do torneio de ténis de mesa WTT Contender de Lima, no Peru, ao vencerem os respetivos embates dos oitavos de final.

Em singulares masculinos, Tiago Apolónia, 71.º do ranking mundial, superou o sul-coreano Lim Jonghoon, 21.º e carrasco de João Geraldo na ronda anterior, por 3-0, com os parciais de 11-4, 11-9 e 11-4.

Tiago Apolónia vai este sábado jogar o acesso às meias-finais com outro jogador sul-coreano, no caso Kang Dongsoo, proveniente do torneio de qualificação.

Por seu lado, Fu Yu, 27.ª posicionada da hierarquia mundial, superou a porto-riquenha Brianna Burgos, 271.º, também por 3-0, pelos arrasadores parciais de 11-3, 11-1 e 11-4.

Nos quartos de final, marcados para este sábado, a jogadora olímpica lusa vai medir forças com a alemã Nina Mittelham, 16.ª do ranking mundial feminino.

Também este sábado, os portugueses João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia vão disputar as meias-finais do quadro de pares masculinos do torneio WTT Contender de Lima, face aos suecos Anton Kallberg e Matias Falck.