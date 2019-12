Ténis de mesa: Sporting vence, mas baixa à Liga Europa

Equipa masculina venceu o STK Starr Croatia na despedida da Liga dos Campeões.

A equipa masculina de ténis de mesa do Sporting venceu o STK Starr Croatia na despedida da Liga dos Campeões, seguindo para a Liga Europa, enquanto o Juncal perdeu em França e despede-se das competições europeias.

A jogar fora, o Sporting ganhou a partida por 3-1, com Diogo Carvalho a vencer o jogo inaugural e Aruna Quadri a triunfar em duas partidas, enquanto Guilherme Paulo perdeu o seu parcial. Com a vitória, a equipa lisboeta ficou no terceiro lugar do grupo D, o que lhe permite passar a disputar a Liga Europa.

Por seu turno, o GDCS Juncal foi derrotado em casa pelos franceses do Ping Pong Club Villeneuvois (3-2), averbando o sexto desaire em seis jogos no grupo C da Liga dos Campeões e ficando no quarto e último lugar do grupo C.

Do lado dos açorianos, Idowu Saheed venceu o primeiro jogo, Andrey Bukin perdeu o segundo, Luís Maciel venceu o terceiro, mas Idowu e Andrey saíram derrotados nos últimos dois embates, o que ditou a derrota na partida.

O Saarbrucken (Alemanha) fechou esta fase no primeiro lugar do grupo C, com 10 pontos, seguido pelo Grodzisk (Polónia), também com 10 pontos, pelo Villeneuvois (sete pontos) e pelo Juncal (seis pontos).

Já o grupo D foi ganho pelos alemães do Borussia Dusseldorf (12 pontos), com os franceses do Hennebont no segundo posto (nove pontos), os 'leões' no terceiro (nove pontos) e os croatas do Starr na última posição (seis pontos).