Ténis de mesa: Portugal volta a vencer na corrida ao Europeu feminino por equipas

Portugal venceu a República Checa por 3-0.

Portugal venceu esta quarta-feira a República Checa por 3-0, no segundo jogo do Grupo 2 da primeira fase de qualificação para o Europeu feminino por equipas de ténis de mesa, disputado no Funchal, na ilha da Madeira.

Depois do 3-1 à Itália, as portuguesas, nonas no ranking mundial, fizeram hoje ainda melhor figura, ao fazer o pleno nos primeiros três jogos contra as 19.ª posicionadas na hierarquia.

Jieni Shao (56.ª no ranking individual) levou a melhor sobre Zdena Blaskova (244.ª), por 3-2, Fu Yu (18.ª) não deu hipótese a Hana Matelova (28.ª), vencendo por 3-0, e Inês Matos (292.ª), de 18 anos, bateu Katerina Tomanovska (212.ª) por 3-1 para fechar o embate para as comandadas por Xie Juan.

Com duas vitórias, as portuguesas seguem bem encaminhadas e voltam a jogar no dia 8 de dezembro, visitando a Itália em Norbello, antes de fecharem a poule na República Checa, em jogo para já agendado para o primeiro trimestre do próximo ano.