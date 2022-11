Ténis de mesa: Portugal inicia apuramento para Europeu feminino por equipas a sorrir

Redação com Lusa

A Seleção Nacional feminina de ténis de mesa venceu esta terça-feira a Itália por 3-1, no arranque do Grupo 2 da primeira fase de qualificação para o Europeu por equipas, em partida realizada no Funchal, na ilha da Madeira.

Nonas no ranking mundial, Fu Yu (18.ª na tabela individual), Jieni Shao (56.ª) e Inês Matos (292.ª) levaram a melhor sobre a Itália, 26.ª, em que Giorgia Piccoli (70.ª) é a melhor posicionada.

Fu Yu, com duas vitórias, ante Debora Vivarelli (3-2) a abrir e Giorgia Piccolin (3-0) a fechar, foi determinante, somando-se a vitória de Jieni Shao contra Piccolin (3-1).

A mais nova de entre as lusas que jogaram, Inês Matos, averbou o único desaire, por 3-2 contra Gaia Monfardini.

As portuguesas terão pela frente, na quarta-feira, a seleção da República Checa, em novo jogo agendado para o Complexo Desportivo do São Roque, no Funchal.