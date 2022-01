Ténis de mesa: João Monteiro e Diogo Chen avançam em Dusseldorf

Estão no quartos de final de singulares e meias-finais de pares, respetivamente.

Os portugueses João Monteiro e Diogo Chen seguiram em frente no torneio de Dusseldorf em ténis de mesa, ao apurarem-se para os quartos de final de singulares e meias-finais de pares, respetivamente.

Nos "oitavos" da primeira prova de 2022 do circuito mundial, João Monteiro, 79.º colocado do ranking, impôs-se por 4-2 diante do francês Leo de Nodrest (263.º), e vai, agora, medir forças com o porto-riquenho Brian Afanador (85.º).

Na vertente de pares, Diogo Chen, ao lado do gaulês Florian Bourrasaud, assegurou um lugar nas "meias", ao eliminar a dupla Adam Klajber/Jakub Zelinka, da Eslováquia, por 3-1.

Nas meias-finais, Chen e Bourrasaud vão enfrentar os alemães Ricardo Walter e Fanbo Meng.