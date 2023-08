Ténis de mesa: João Monteiro aguarda por Marcos Freitas nos "quartos" do WTT de Lima

Para se verificar um embate português, o madeirense terá de afastar o sul-coreano Lim Jonghoon

João Monteiro atingiu os quartos de final do WTT Contender de Lima em ténis de mesa, nos quais pode encontrar Marcos Freitas, que atingiu os oitavos, nos quais também já está Tiago Apolónia.

João Monteiro, 213.º do ranking mundial, defrontou o favorito sul-coreano AN Jaehyun, 37.º da mesma hierarquia, impondo-se por 3-2, com os parciais de 2-11, 11-7, 7-11, 11-6 e 11-8.

O português poderá defrontar agora o compatriota Marcos Freitas (30.º), que, à semelhança do que fez nas meias-finais dos Jogos Europeus Cracóvia2023, voltou a bater o jovem prodígio francês Alexis Lebrun (14.º), por 3-2, com os parciais de 11-9, 8-11, 4-11, 11-8 e 11-8.

Para se verificar um embate luso, o madeirense terá de afastar o sul-coreano Lim Jonghoon (18.º).

Tiago Apolónia (49.º) também se livrou de um rival mais bem colocado no ranking, atingindo os oitavos de final ao ultrapassar o sul-coreano Cho Seungmin (36.º) por 3-1, com 13-11, 6-11, 11-6 e 11-4.

Para atingir os quartos espera pela definição de dois jogos, um dos quais a ser disputado por João Geraldo (46.º), que esta madrugada, em Lisboa, defronta o espanhol Alvaro Robles (47.º).