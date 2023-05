Ténis de mesa: João Geraldo pode ser o primeiro português nos "quartos" de um Mundial

João Geraldo encara com naturalidade o desafio com o vice-líder do ranking, nos "oitavos" do Mundial

A atravessar um dos melhores momentos da carreira, João Geraldo está também a defender com galhardia o estauto de número um português na hierarquia mundial (47.º), herdado após o reinado de uma dezena de anos de Marcos Freitas.

Em Durban, na África do Sul, o futuro engenheiro de Gestão Industrial, nascido há 27 anos em Mirandela, imitou o amigo funchalense (2013 e 2017), ao qualificar-se para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Confirmando ter potencial para voltar a surpreender o alemão Patrick Franziska (17.º), fê-lo ao cabo de sete partidas (4-3), com um implácavel 11-6 na decisiva. Hoje, torna a enfrentar um jogador do top-10 (duas vitórias) e sem sinal de inquietação por ter do outro lado da mesa o chinês Wang Chuqin, de 20 anos e número dois do ranking ITTF.

"Cheguei a este Mundial preparado para o melhor e o pior, está a correr bem e tenho vindo a evoluir", reagiu em exclusivo a OJOGO, reconhecendo que "talvez esteja a superar as expectativas". Tornar-se no primeiro português a atingir os quartos de final, passa por um dos maiores desafios , mas "é com o mesmo estado de espírito" que promete "dar tudo para ganhar a um adversário que está no auge; se não for possível, ajudará a perceber a real distância que me separa dos melhores". Também nos oitavos-de-final, Fu Yu (28.ª) ainda roubou um set (1-4) à chinesa Yidi Wang (3.ª).