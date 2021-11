Ténis de mesa: Fu Yu nos "quartos" na Eslovénia após um duelo português

Segue em frente no torneio Contender Novo Mesto, em Lasko, após derrotar a compatriota Shao Jieni.

A portuguesa Fu Yu está nos quartos de final do torneio de ténis de mesa Contender Novo Mesto, em Lasko, Eslovénia, após derrotar, nos oitavos de final, a compatriota Shao Jieni.

Fu Yu é agora a última representante de Portugal ainda em ação no torneio, depois de, em pares mistos, a dupla Tiago Apolónia/Shao Jieni ter defrontado um par francês e perdido a partida.

O jogo entre as portuguesas, ambas de origem chinesa, opunha a 50.ª do ranking mundial, Yu, à 60.ª, Jieni, e terminou com a vitória da primeira por 3-1, com parciais de 5-11, 12-10, 11-9 e 11-9.

Jieni Shao e Tiago Apolónia cederam nos quartos de final de pares mistos ante os franceses Prithika Pavade e Simon Gauzy por um tangencial 3-2. Os parciais foram de 10-12, 11-2, 13-11, 8-11 e 11-9.

No sábado, Fu Yu defronta a vencedora do jogo ainda por disputar entre a russa Yana Noskova (59.ª) e a sueca Christina Kallberg (180.ª).