Seleção de râguebi quer vencer Espanha e reencontrar Geórgia na final do Europeu

O selecionador de râguebi de Portugal disse esta quinta-feira que vencer no sábado a Espanha é importante para reencontrar a Geórgia na final do Europe Championship 2023, adversário certo para aferir a evolução dos lobos a caminho do Mundial.

"É o adversário ideal para percebermos se aumentámos a velocidade do nosso jogo e vai ajudar-nos a saber que nível conseguimos atingir antes de iniciar a preparação para o Mundial", assumiu Patrice Lagisquet, em declarações à agência Lusa.

Segundo o técnico francês, "não vai ser fácil" para Portugal "mostrar que consegue competir" com uma equipa que, recentemente, "venceu a Itália e o País de Gales", mas mais do que pensar no título do Europe Championship, Lagisquet pensa que Portugal está "a fazer o caminho para o Mundial" França'2023.

"Temos de melhorar muito antes de sermos capazes de enfrentar País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji... E a Geórgia é a melhor equipa nesta competição [Europe Championship], por isso tentamos mostrar que conseguimos competir com eles", justificou.

Mas antes, lembrou o Express de Bayonne, é preciso vencer a Espanha, no Estádio do Restelo, rival que perdeu em casa com os georgianos, por 41-3, mas que "não está assim tão longe do nível que tinha no ano passado", quando venceu Portugal por 33-28, em Madrid.

"Teremos de estar tão bem como frente à Roménia [vitória por 38-20], fortes nos avançados, organizados nas fases paradas e adaptar-nos à defesa dura que a Espanha nos vai colocar. Temos de perceber que é um jogo diferente e que temos de ser muito sérios. Tenho a certeza de que vão querer mostrar que mereceram a qualificação para o Mundial", analisou Lagisquet.

Os espanhóis qualificaram-se diretamente para o França'2023 após a vitória sobre Portugal, em 2022, mas foram castigados pela World Rugby com a retirada de 10 pontos devido à utilização irregular de um jogador em dois jogos, caindo para o quarto lugar do apuramento, o que permitiu a Portugal disputar a repescagem e apurar-se, posteriormente, para o Mundial.

Entretanto, a seleção portuguesa tem vindo a subir no ranking mundial e igualou, após a vitória sobre a Roménia, a sua melhor classificação de sempre, o 16.º lugar, uma posição que "prova o trabalho que foi feito pelos jogadores nos últimos três anos e meio".

"Sei que o ranking é mais importante para nações como Portugal e significa que, sim, estamos melhores. Mas o mais importante é continuarmos a mostrar que conseguimos competir contra a Geórgia, o Japão, a Itália, toda estas equipas que estão perto ou fazem parte do 'tier 1'", apontou Lagisquet.

Portugal recebe a Espanha no sábado, em encontro das meias-finais do Europe Championship 2023 com início marcado para as 17h00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e arbitragem do francês Thomas Charabas.

A seleção portuguesa disputa um lugar na final do Europeu que está marcada para 18 de março, em Badajoz, frente ao vencedor da outra meia-final, entre Geórgia e Roménia, marcada para domingo, em Tbilissi.

O Europe Championship é a principal competição europeia de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, e tem sido dominada pela Geórgia (14 títulos) e pela Roménia (5 títulos), mas Portugal foi a única seleção a intrometer-se, em 2004, no domínio das duas seleções do leste europeu.