Telma Monteiro renova pelo Benfica: "Nunca tive razões para sair"

Judoca está no Benfica desde 2007

Benfica e Telma Monteiro anunciaram esta terça-feira a renovação do contrato. A judoca, que está no clube encarnado desde 2007, prolongou a ligação até 2024, ano dos Jogos Olímpicos de Paris.

"Entrei no Benfica em 2007 e nunca tive razões para sair. Sempre fui muito feliz no Clube, sempre me senti acarinhada pelos Sócios e pela estrutura, sempre me senti ouvida. Só temos de mudar quando não estamos felizes, e eu estou feliz. Por isso é que vou continuar aqui. Tem sido sempre uma decisão muito óbvia a de continuar. Vai ser uma ligação para sempre. Mesmo depois de terminar a carreira, a minha ligação ao Benfica não vai terminar", disse Telma à BTV.

A judoca portuguesa soma 15 medalhas em outras tantas participações em Campeonatos da Europa: seis de ouro (2021, 2015, 2012, 2009, 2007 e 2006), duas de prata (2020 e 2011) e sete de bronze (2019, 2018, 2014, 2013, 2010, 2005 e 2004); tem cinco medalhas em Campeonatos do Mundo: quatro de prata (2007, 2009, 2010 e 2014) e uma de bronze (2005); e a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.