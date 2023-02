Telma Monteiro perde bronze no ponto de ouro no Grand Slam de Paris

Aos 37 anos, Monteiro, bronze no Rio'2016, procura estar nos quintos Jogos Olímpicos da carreira, em Paris'2024.

A olímpica portuguesa Telma Monteiro perdeu este sábado, no ponto de ouro, o combate pelo bronze em -57 kg do Grand Slam de judo, frente à ucraniana Daria Bilodid, falhando a sexta medalha nesta competição, das mais prestigiadas da modalidade.

Ao cabo de mais de sete minutos, e com ambas as judocas a verem dois shido (advertência) no decurso do combate, foi um waza ari aplicado corretamente pela ucraniana, que já tinha visto um ser-lhe anulado na fase de golden score, a decidir a contenda.

Telma Monteiro (14.ª do ranking de -57 kg), isenta na primeira ronda, esteve em muito bom plano, com vitórias diante da costa-marfinense Zouleiha Dabonne (48.ª), da turca Ozlem Yildiz (29.ª), já no ponto de ouro, da mongol Ichinkhorloo Munkhtsedev (28.ª), seguindo para as meias-finais.

Nessa fase, perdeu já no prolongamento com a francesa Priscila Gneto (12.ª), por ippon, aos 02.27 minutos (06.27 no total do combate), sendo então relegada para a discussão do bronze, com a ucraniana Daria Bilodid, judoca que em curto espaço de tempo subiu dos -48 para os -57 kg.

Aos 37 anos, Monteiro, bronze no Rio'2016, procura estar nos quintos Jogos Olímpicos da carreira, em Paris'2024, e chegou à capital francesa, casa de um dos mais reputados torneios do judo mundial, a recuperar de uma paragem desde novembro, devido a uma lesão contraída ao serviço do Benfica na Liga dos Campeões de clubes, em que lograram o bronze.

Já Bilodid, antiga campeã do mundo por duas vezes, e bronze em Tóquio'2020, somou nova conquista agora num peso superior, afastando a portuguesa de uma sexta medalha neste Grand Slam, após o ouro de 2012 e 2015, a prata de 2007 e o bronze de 2008 e 2011.

Ainda este sábado, Bárbara Timo (-63 kg) caiu na segunda ronda, ao perder com a cubana Maylin del Toro Carvajal, no golden score, por waza ari, no fim de semana seguinte ao ouro conquistado no Grand Slam de Portugal.

Em -52 kg, Maria Siderot perdeu com a israelita Gefen Primo, sétima atleta da hierarquia mundial, na segunda ronda, com Rodrigo Lopes (-60 kg) a cair à primeira, frente ao turquemeno Hakberdi Jumayev.

Portugal, que conta com sete judocas em Paris, fecha a participação no domingo, dia em que competem Patrícia Sampaio (-78 kg), João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg).