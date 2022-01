Telma Monteiro fecha primeiro dia do GP de Portugal de judo com medalha de bronze

Redação com Lusa

A lutar em casa, na cidade em que cresceu, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, venceu, no seu terceiro e último combate no Grande Prémio, a francesa Martha Fawaz.

A judoca Telma Monteiro fechou esta sexta-feira com a medalha de bronze na categoria de -57 kg a participação portuguesa no primeiro dia do Grande Prémio de Portugal, que decorre até domingo em Almada.

Telma, que, aos 36 anos, integra o ciclo para Paris'2024, venceu por ippon a sul-coreana e a francesa Fawaz, já na luta pelo bronze aos 1.15 minutos de combate, e perdeu nas meias-finais com a holandesa Pleuni Cornelisse, no "golden score".