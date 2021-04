Telma Monteiro: "Esta homenagem deixa-me orgulhosa e honrada"

Judoca, seis vezes campeã da Europa, foi homenageada pelo Governo, no Altice Arena, recebendo a Medalha de Mérito Desportivo, e já falou dos Jogos Olímpicos.

Medalha de Mérito Desportivo: "Está a ser uma experiência muito boa. Independentemente da medalha esta homenagem já iria acontecer pela minha carreira, o que me deixa bastante orgulhosa e honrada. É o reconhecimento por tudo o que tem sido feito. Não dependia só do resultado de ontem, mas obviamente que juntar esta homenagem a uma medalha de ouro conquistada em nossa casa torna as coisas ainda mais especiais, ainda mais memoráveis, por isso quero partilhar também esta homenagem, que é o reconhecimento de todo o meu caminho, com a minha família, com os meus amigos, com a minha equipa, com a seleção, todo o staff que ao longo de todos estes anos me têm ajudado a ter tantas conquistas e a poder ser um exemplo de determinação para os mais jovens, fazê-los acreditar que é possível alcançar os nossos sonhos."

Exemplo para os mais jovens: "Digo-lhes sempre que eles têm de tentar ser a melhor versão deles e não têm de querer ser ninguém para não se limitarem, mas obviamente que é um grande orgulho poder, com as minhas conquistas, ser um exemplo de que é possível alcançar grandes feitos ainda que num pequeno país, num canto da Europa. Somos grandes e podemos ser grandes no mundo. A seleção de judo é um exemplo disso. Hoje somos uma seleção muito respeitada no mundo inteiro. Fico muito feliz poder fazer parte dessa equipa, desse exemplo para os mais jovens para que eles saibam que somos grandes."

Patamar elevado para os Jogos Olímpicos: "Não, não coloquei o patamar elevado para os Jogos Olímpicos. Uma atleta do meu nível tem sempre de pensar no topo. Para mim isso não é colocar o patamar elevado. É colocar o patamar onde tenho de estar, que é nas medalhas, no pódio, na excelência, porque é para isso que treino todos os dias, treino para alcançar a excelência. Nem sempre é possível, mas essa é a minha mentalidade. Acredito que sou capaz e vou trabalhar para isso."