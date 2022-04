Telma Monteiro entra como favorita no Europeu de judo

A portuguesa já é a mais medalhada entre as mulheres, a par da alemã Barbara Classen

Telma Monteiro inicia na sexta-feira em Sófia a defesa do título europeu em -57 kg com a vencedora do combate entre a alemã Pauline Starke (35.ª do mundo) e a turca Hasret Bozkurt (98.ª).

A judoca portuguesa, quarta do ranking" mundial e segunda cabeça de série, apenas entra em competição na Arena Armeets na segunda eliminatória, com uma classificação que a poupa à ronda inaugural.

Como expectável, o sorteio de hoje deu a Telma Monteiro, campeã europeia no último ano, em Lisboa, um combate inicial em que é favorita, mas a judoca, 15 vezes medalhada em Europeus, tem elevado grau de exigência se chegar aos quartos de final.

Leia também Vídeos A resposta de Mourinho quando questionado sobre a ida de Ten Hag para o United José Mourinho, treinador da Roma, que esta quinta-feira joga a primeira mão das "meias" da Conference League, "desviou-se" do tema Erik ten Hag, treinador já confirmado no banco do Manchester United na próxima época. "Você tocou no ponto, é meu ex-clube, não é o meu clube. Não tenho nenhum conselho para dar", respondeu.

Numa categoria com 24 inscritas, a judoca do Benfica pode defrontar nessa fase do quadro a polaca Júlia Kowalczyk (12.ª, sétima favorita), com quem perdeu nos oitavos de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, no golden score, com três castigos.

Nos Europeus de Sófia, que decorrem entre sexta-feira e domingo, e nos quais Portugal compete com 11 judocas, Telma Monteiro persegue uma 16.ª medalha em 16 participações, uma marca ímpar no judo feminino.

A portuguesa já é a mais medalhada entre as mulheres, a par da alemã Barbara Classen, que acumulou 15 medalhas em -72 kg e na categoria Open nas mesmas edições, enquanto Telma tem seis ouros, duas pratas e sete bronzes, uma por edição.

Leia também Internacional "Luis Díaz não foi uma grande contratação" John Barnes defende que Luis Díaz tem o perfil certo para a equipa de Klopp e que foi um jogador caro para o Liverpool. Motivos pelos quais considera não ter sido uma "grande contratação".

Primeiros combates dos 11 judocas portugueses que competem nos Europeus

Sexta-feira, 29 abril

Primeira eliminatória

-60 kg: Rodrigo Lopes (27.º) com Tornike Tsakadoea, Hol (14.º, sexto cabeça de série).

-60 kg: Francisco Mendes (91.º) com Samuel Hall, GB (29.º).

-52 kg: Joana Diogo (48.ª) com Martina Castagnola, Ita (47.ª).

Segunda eliminatória

-48 kg: Catarina Costa (4.ª, segunda cabeça de série) com Ramila Aliyeva, Aze (sem "ranking").

-57 kg: Telma Monteiro (4.ª, segunda cabeça de série) com a vencedora do combate entre Pauline Starke, Ale (35.ª) e Hasret Bozkurt, Tur (98.º).

Sábado, 30 abril

Primeira eliminatória

-63 kg: Bárbara Timo (24.ª) com Gemma Howell, GB (39.ª).

-73 kg: João Crisóstomo (217.º) com Fábio Basile, Ita (23.º).

Segunda eliminatória

-81 kg: João Fernando (87.º) com o vencedor do combate entre Bozidar Vucurevic, Bos (130.º) e Adam Kopecky, Che (90.º).

Domingo, 1 maio

Segunda eliminatória:

-78 kg: Patrícia Sampaio (26.ª) com Emma Reid, GB (13.ª, sétima cabeça de série).

-90 kg: Anri Egutidze (62.º) com Mihael Zgank, Tur (12.º, quarto cabeça de série).

-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série) com o vencedor do combate entre Grigori Minaskin, Est (52.º) e Piotr Kuczera, Pol (67.º).