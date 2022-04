Telma Monteiro e Rodrigo Lopes terminam Grand Slam de Antália em quinto lugar

No sábado, a seleção contará com Bárbara Timo (-63 kg), que regressa à competição depois de uma cirurgia em janeiro a uma fratura num dedo do pé direito, e Jorge Fernando (-81 kg), enquanto no domingo será a vez de Patrícia Sampaio (-78 kg) e do bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg)

Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg) foram hoje quintos classificados no Grand Slam de Antália, com os dois judocas derrotados já na discussão da medalha de bronze.

No combate decisivo diante da brasileira Jéssica Lima (94.ª do "ranking" mundial), com que Telma nunca tinha lutado, a portuguesa foi surpreendida pela sua adversária, quando atacava, a 24 segundos do final.

O combate aproximava-se já do ponto de ouro, quando Telma Monteiro tentou nova projeção, mas Jéssica Lima aproveitou para deixar a sua adversária de costas no 'tatami', com a sua perna esquerda a 'ceifar' o pé direito da judoca lusa.

Em Antália, Telma Monteiro apresentou-se como segunda cabeça de série, na qualidade de quarta do mundo, numa categoria de peso em que a primeira favorita era a líder mundial, a canadiana Jessica Klimkait, que conquistou o ouro.

Até chegar à luta pelo bronze, Telma Monteiro derrotou a judoca cazaque Cevara Nishanbayeva (36.ª), com um "ippon" nos 10 primeiros segundos, a britânica Lele Nairne (109.ª), e, na repescagem, Lien Chen-Ling (51.ª).

Foi um combate em que Chen-Ling, de Taiwan, acabou desclassificada, depois de visionamento dos juízes a uma ação em que a judoca colocou em risco a adversária, com Telma a apresentar queixas no cotovelo direito.

Nos quartos-de-final, a portuguesa perdeu com outra "super" judoca da categoria, a canadiana, de origem japonesa, Christa Deguchi, de 26 anos, antiga líder do 'ranking' e campeã do mundo em 2019, que viria também a lutar pelo bronze e a terminar em quinto.

Também muito perto do bronze esteve o judoca Rodrigo Lopes, 38.º do "ranking" em -60 kg, que efetuou igualmente cinco combates, com três vitórias, frente a Magzhan Shamshadin (25.º), Khanbolot Yrysbekov (128.º) e Angelo Pantano (33.º).

O judoca caiu para a repescagem após perder com o georgiano Jaba Papinashvili (22.º), e depois de vencer o primeiro combate nessa fase do quadro, acabou por perder com o espanhol Francisco Garrigos (nono), com um terceiro castigo no "golden score".

Garrigos venceu também outro português a competir em -60 kg, no caso Francisco Mendes (134.º), que no seu segundo combate perdeu por "ippon" a 1.46 minutos do final, depois de ter vencido no anterior Mehrzod Sufiev, do Tajiquistão.

Em ação neste primeiro dia do Grand Slam de Antália, onde Portugal conta com nove judocas, estiveram ainda Catarina Costa, que entrou como primeira cabeça de série (quarta do mundo) em -48 kg, e Joana Diogo em -52 kg, mas sem resultados.

Catarina Costa acabou surpreendida pela judoca da "casa" Merve Azak (101.ª do "ranking"), que pontuou para "waza-ari" logo aos 47 segundos e conseguiu gerir a vantagem, enquanto Joana Diogo (46.ª) perdeu, após um combate muito equilibrado, no prolongamento com a suíça Binta Ndiaye (51.ª).

No sábado, a seleção contará com Bárbara Timo (-63 kg), que regressa à competição depois de uma cirurgia em janeiro a uma fratura num dedo do pé direito, e Jorge Fernando (-81 kg), enquanto no domingo será a vez de Patrícia Sampaio (-78 kg) e do bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg).