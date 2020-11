Telma Monteiro de prata no Europeu após perder a final por castigos

Judoca do Benfica chegou à 14.ª medalha da carreira na prova continental

Telma Monteiro arrecadou esta quinta-feira a medalha de prata na categoria de -57 kg no Campeonato da Europa que se desenrola em Praga (Chéquia).

Na final, a judoca do Benfica, que é 11.ª do ranking mundial, perdeu contra a húngara Hedvig Karakas (10.ª) por castigos, o terceiro decorridos 4m18s do ponto de ouro do combate, que estava empatado no final do tempo regulamentar.

Esta foi a segunda prata de Telma em Europeus, somando a atleta ainda cinco ouros e sete bronzes.