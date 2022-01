Telma Monteiro atinge as "meias" do Grand Prix de Portugal

Acesso da judoca portuguesa à final será discutido, esta sexta-feira, ante a neerlandesa Pleuni Cornelisse

Telma Monteiro, campeã europeia de judo, assegurou um lugar, esta sexta-feira, nas meias-finais do Grand Prix de Portugal, com lugar no Pavilhão Municipal de Almada.

A atleta portuguesa, medalha de bronze no Rio'2016, cabeça de série (-57 kg) da competição, bateu, na segunda ronda, a sul-coreana Jaeryeong Kim, por ippon, após ter folgado na primeira ronda dos quartos-de-final.

Para aceder à final, Telma Monteiro, sexta classificada do ranking internacional, terá que bater a semifinalista, esta sexta-feira, Pleuni Cornelisse (51.ª do ranking).