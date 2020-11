Telma Monteiro após nova medalha: "É a prova de que não somos um número"

Redação com Lusa

Vice-campeã Telma Monteiro já pensa em medalha em Lisboa

A judoca Telma Monteiro agradeceu hoje o apoio de todos os que acreditam nela, pouco depois de conquistar a medalha de prata dos -57 kg nos Europeus em Praga e disse que a próxima será em Lisboa.

"Obrigada ao meu clube (Benfica), à Federação Portuguesa de judo, à minha equipa na seleção nacional e à minha equipa no clube, à minha família e aos meus amigos por me apoiarem sempre, por continuarem a acreditar, a próxima vai ser em Lisboa", disse a judoca ainda no "tatami" da 02 Arena, em Praga, em declarações à Federação Portuguesa de Judo.

De judogi branco e com a medalha retangular prateada ao peito, Telma deixou múltiplos agradecimentos e lembrou o percurso em todas as suas participações em campeonatos da Europa, com um "grande" expositor de medalhas desde 2004, quando participou pela primeira vez na competição continental.

"É a minha 14.ª medalha consecutiva em campeonatos da Europa, quero agradecer a todos o apoio que me têm dado sempre, em todos os momentos, isto é a prova de que não somos um número, não somos uma estatística e quando queremos, acreditamos, as coisas acontecem", disse.

Telma Monteiro tem cinco medalhas de ouro, duas de prata e sete de bronze nos 14 Europeus em que competiu.

Hoje, em Praga, a judoca, 11.ª do mundo, venceu os três primeiros combates por "ippon" (pontuação máxima), derrotando a holandesa Sanne Verhagen (23.ª), a polaca Júlia Kowalczyk (16.ª) e a sérvia Marica Perisic (33.ª), perdendo na final, já com 8.18 minutos de combate, frente à húngara Hedvig Karakas (10.ª).

Os Europeus de Praga, que decorrem até sábado sem a presença de público, foram adiados de maio para novembro devido à pandemia da covid-19, e os próximos estão agendados para 2021 em Lisboa (30 de abril a 02 de maio).

Ainda na capital checa, Rodrigo Lopes (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Catarina Costa e Raquel Brito (-48 kg) e Joana Ramos (-52 kg) perderam hoje no combate de estreia, enquanto Sergiu Oleinic (-66 kg) e Wilsa Gomes (-57 kg) ainda fizeram um segundo combate, no qual acabaram por ceder.

Competem na sexta-feira, João Fernando (-73 kg), Anri Egutidze e João Martinho (-81 kg) e Bárbara Timo e Joana Crisóstomo (-70g), enquanto, no sábado, último dia da prova, lutam Jorge Fonseca (campeão mundial de -100 kg), Yahima Ramirez (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).