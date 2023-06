Taekwondo nos Jogos Europeus: "Para todas as competições a mentalidade é a mesma..."

Rui Bragança, atleta olímpico e a maior figura da história da modalidade no país, conseguiu o ouro em -58 kg na edição inaugural, Baku'2015, voltando a competir pela seleção na Polónia, em Krynica-Zdrój, a cerca de 140 quilómetros de Cracóvia, numa modalidade ausente do programa em Minsk'2019

Portugal traz dois medalhados em Jogos Europeus, Rui Bragança (ouro) e Júlio Ferreira (bronze), além de Joana Cunha, ao torneio de taekwondo de Cracóvia'2023, com ambições mais comedidas e a vontade de competir "um combate de cada vez".

Rui Bragança, atleta olímpico e a maior figura da história da modalidade no país, conseguiu o ouro em -58 kg na edição inaugural, Baku'2015, voltando a competir pela seleção na Polónia, em Krynica-Zdrój, a cerca de 140 quilómetros de Cracóvia, numa modalidade ausente do programa em Minsk'2019.

"Para todas as competições a mentalidade é a mesma: um combate de cada vez, dar o nosso melhor", resume o atleta, em entrevista à Lusa.

Aos 31 anos, o nono classificado no Rio'2016 e 11.º em Tóquio'2020 vive um afastamento invulgar dos grandes palcos, devido ao "imbróglio" federativo da modalidade, e por isso tem na Polónia apenas a segunda competição internacional do último ano.

"Não interessa se há oito anos ganhei, até porque muita coisa aconteceu nesse tempo", resume.

Para o olímpico, em cada combate "importa estar bem, em cada técnica e em cada "round"", para "poder chegar ao fim vitorioso", sem prognósticos de quão longe pode ir no regresso.

"Estão lá os 16 melhores da Europa. Não será fácil, mas num dia bom tudo pode acontecer", acrescenta.

Se Júlio Ferreira, 41.º do ranking mundial, procura pelo menos igualar o bronze em -80 kg que conseguiu há oito anos na capital do Azerbaijão, Joana Cunha também marcou presença nessa edição e ficou no nono lugar, procurando agora "fazer o melhor resultado possível", diz à Lusa.

"Tenho noção que será difícil, são as 16 melhores a nível europeu e fui das últimas a entrar. Será bastante desafiante, mas estarei para dar o meu melhor", atira.

A atleta do Sporting de Braga, de 28 anos, sente "uma motivação extra em estar numa missão", ainda para mais numa prova pontuável para o ranking de qualificação olímpica para Paris'2024, um objetivo difícil, mas comum aos três, aqui para "amealhar pontos".

A competição arranca sexta-feira e dura quatro dias em Krynica-Zdrój, com Bragança em ação no primeiro dia, Cunha no sábado e Ferreira no domingo.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.