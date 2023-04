Taekwondo junta-se às federações que vão readmitir atletas russos e bielorrussos

Redação com Lusa

A World Taekwondo vai criar um comité responsável por analisar se os atletas que desejam participar nas competições cumprem as condições impostas pelo Comité Olímpico Internacional (COI) na última terça-feira

O taekwondo juntou-se esta segunda-feira às federações internacionais que vão readmitir atletas russos e bielorrussos nas suas competições, embora sob bandeira neutra, anunciou esta segunda a federação internacional da modalidade (World Taekwondo).

A medida entrará em vigor no campeonato mundial a ser realizado em Baku, no Azerbaijão, no final de maio.

O COI recomendou a readmissão de atletas russos e bielorrussos, desde que, entre outros, não tenham apoiado ativamente o invasão russa da Ucrânia e não pertençam ao exército.

Além do taekwondo, também o boxe e a esgrima já anunciaram a mesma intenção, pelo que se espera que, nos próximos dias, mais federações sigam a recomendação do COI.