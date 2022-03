Taça Europa de triatlo: Ricardo Batista foi o melhor português em Quarteira

Redação com Lusa

Campeão nacional destacou-se a nadar, posicionou-se como o único luso no grupo principal no setor de bicicleta, mas perdeu terreno na corrida, em função do "desgaste acumulado"

O triatleta Ricardo Batista foi, este sábado o melhor português na prova masculina de elites da Taça da Europa de Quarteira em triatlo, ao ser nono classificado, com o triunfo a ser conseguido pelo japonês Takumi Hojo.

O campeão nacional de triatlo fez um bom percurso nos 1.500 metros de natação e posicionou-se como o único luso no grupo principal durante o setor de bicicleta, mas perdeu terreno no último setor, terminando em 1:46.49 horas.

"Consegui sair bem na natação, o que permitiu posicionar-me bem no ciclismo. Consegui começar a correr perto dos lugares da frente, mas, depois, não estive ao nível dos melhores da prova no segmento de corrida, onde senti maiores dificuldades face ao desgaste acumulado", comentou Ricardo Batista.

O triatleta luso, 72.º do ranking mundial, saiu da prova "bastante satisfeito", reforçando que "um 'top 10' numa prova com um nível destes é sempre muito bom", ainda para mais com a motivação que o "ambiente incrível do público" proporciona.

O segundo melhor português, no 15.º lugar (1:48.05 horas), foi João Pereira, que voltou à ação depois do 27.º posto nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, no ano passado.

"Estava na linha de partida e tudo fazia sentido. São 15 anos de alto rendimento, e mais de 100 provas internacionais, mas no prazer de competir é como se fosse o primeiro. Depois de um Tóquio'2020 menos conseguido, ficar sem os apoios que tinha deu-me nova motivação, nova esperança e nova liberdade para competir", disse.

João Pereira atrasou-se no ciclismo, ficando no primeiro grupo de perseguidores, mas foi recuperando tempo no último setor, afirmando que "foi bastante bom, em termos psicológicos", sentir a corrida, o seu ponto "mais forte" até ter uma lesão grave, "novamente bem".

Os portugueses Alexandre Nobre (20.º), André Dias (30.º), Tiago Fonseca (47.º) e Miguel Tiago Silva (52.º) também concluíram a prova em zona algarvia.

A vitória foi para o japonês Takumi Hojo, 14.º do 'ranking' mundial, que confirmou o seu favoritismo em 1:46.21 horas, enquanto o norte-americano Seth Rider, mais forte no 'sprint', foi segundo classificado, em 1:46.30, sendo três segundos mais rápido do que o britânico Daniel Dixon.

O ucraniano Sergiy Kurochkin, que teve apoio da federação portuguesa para cumprir presença na competição, terminou no 49.º lugar. A Taça da Europa de triatlo junta em Quarteira este fim de semana mais de 250 atletas, em elites e juniores masculinos e femininos.