Taça do Mundo em águas abertas: campeã olímpica Ana Marcela Cunha vence em Setúbal

Angélica André ficou às portas do top 10, com o 12.º posto, enquanto Mariana Mendes foi 22.ª.

A brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica da distância em Tóquio'2020, venceu este sábado a etapa de Setúbal da Taça do Mundo em águas abertas, com o italiano Gregorio Paltrinieri a triunfar em masculinos.

Com vento e correntes desfavoráveis, as condições testaram o pelotão nas águas do Sado, com Paltrinieri, bronze em Tóquio'2020, a vencer com um tempo de 1:53.45 horas, batendo o compatriota Domenico Acerenza, segundo, a dois segundos, e o húngaro Kristof Rasovszky, terceiro, a sete.

O melhor português em prova foi Tiago Campos, com o 21.º posto, enquanto Diogo Cardoso foi 34.º.

Na prova feminina, a campeã olímpica brasileira impôs-se com a quarta vitória pessoal em Setúbal, ao bater por um segundo a neerlandesa Sharon van Rouwendaal, também medalha de ouro em Jogos, mas no Rio2016, com a alemã Leonie Beck em terceiro.

Angélica André ficou às portas do top 10, com o 12.º posto, enquanto Mariana Mendes foi 22.ª.

A próxima prova da Taça do Mundo será em Paris, em julho, servindo como antecâmara para os Jogos Olímpicos Paris'2024, com a terceira etapa em agosto, no Canadá.