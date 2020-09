Taça do Mundo de paracanoagem: medalha de prata para Norberto Mourão

Redação com Lusa

O paracanoísta português Norberto Mourão conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na prova de VL2 200 metros da Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, numa jornada matinal também produtiva para os canoístas Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos.

No mesmo local onde, em 2019, garantiu a vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ao sagrar-se vice-campeão mundial da distância, Mourão voltou a ficar com a prata, na competição que marca o regresso da canoagem de velocidade internacional, depois da paragem devido à pandemia de covid-19.

O português concluiu a final direta da prova com o tempo de 1.00,83 minutos, mais 1,26 segundos do que o vencedor, o russo Igor Korobeynikov, e batendo por quase três segundos o terceiro classificado, o húngaro Tamas Juhasz.

Fernando Pimenta, que no ano passado conquistou a medalha de bronze em K1 1000 metros no Mundial realizado em Szeged, assegurou esta sexta-feira a qualificação direta para a final da prova, sem ter de passar pelas meias-finais, ao vencer a primeira série de apuramento, com o tempo de 3.52,50 minutos.

Durante a tarde, o canoísta português apurou-se ainda para a final de K1 500 metros, ao terminar no segundo lugar da sua série das meias-finais, com o tempo de 1.47,15 minutos, atrás do húngaro Balint Kopasz.

Joana Vasconcelos também seguiu para as "meias" das duas provas em que competiu: K1 200 metros, na qual conquistou a medalha de bronze nos Mundiais de sub-23 disputados em Szeged, em 2014, e K1 500.

Na distância mais curta, terminou no segundo posto da sua série, com o tempo de 45,93 segundos, apenas batida pela russa Natalia Podolskaia, enquanto nos 500 metros foi a mais rápida da sua eliminatória, com 2.03,19 minutos.