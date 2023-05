Taça do Mundo de ginástica rítmica: "as pérolas da atualidade" em Portimão

O Portimão Arena é o palco da etapa da Taça do Mundo de ginástica rítmica, a partir desta sexta-feira e até domingo, mantendo assim uma tradição de largos anos.

Catarina Leandro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, salienta "o excelente nível técnico e as pérolas da atualidade" que vão competir, com destaque para a presença de 13 conjuntos, entre os quais a Itália (3.ª classificada nos Jogos Olímpicos de 2020, realizados no ano seguinte), o Brasil (1.º classificado nos Pan-americanos 2022), a Espanha (3.ª classificada no Campeonato do Mundo 2022), o Azerbaijão (3.º classificado com o exercício de Fita e Bolas no Campeonato do Mundo 2022) e o Japão (seleção medalhada no Campeonato do Mundo 2019), sem esquecer a formação lusa, composta por Catarina Dias, Clara Paiva, Beatriz Freitas, Clara Melo, Felicia Oprea e Bruna Simões, num total de 132 ginastas, de 32 países, que participam nas provas individuais e coletivas.

Ainda a título individual, a dirigente realça as participações de Alexandra Agiurgiuculese (medalhada nas finais do Campeonato do Mundo em 2018, participante no Jogos Olímpicos 2020 e 6.ª no Campeonato da Europa em 2019), Zohra Aghamirova (ginasta olímpica), Darja Varfalomev (vice-campeã mundial em 2022 e vencedora da edição de 2022 da Taça do Mundo de Portimão), Margarita Kolosov (finalista all-around do Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa 2021 e 2022), Karla Diaz e Marina Malpica (participantes assíduas da Taça do Mundo de Portimão), assim como Evita Griskenas (medalhada nos Pan-americanos e participante nos Jogos Olímpicos 2020).

Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão e anfitriã do evento, destacou que "como resultado da aposta municipal na modalidade, já com cerca de três décadas, Portimão tem atualmente três associações a praticar ginástica rítmica com um vigor fantástico, num total de 200 atletas em todos os escalões", disse a autarca, considerando que a prova "constitui uma importante mais-valia, quer para a cidade quer para a região algarvia, já que muitas das ginastas levarão daqui as melhores recordações, divulgando o nosso destino turístico."

As entradas são gratuitas e as finais estão marcadas para as 15h00 de domingo, com transmissão em direto na RTP2.