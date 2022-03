Taça do Mundo de aeróbica em Cantanhede fecha com bronze para par luso

Portugal marcou presença noutras três finais

A Taça do Mundo de ginástica aeróbica de Cantanhede, a primeira deste nível em dois anos, terminou hoje com o bronze para Tânia Almeida e Rui Cansado em pares mistos.

A dupla, que só trabalha junta há menos de meio ano, ficou atrás apenas de Hungria e Brasil para resgatar um pódio para Portugal, no regresso das Taças do Mundo, paradas há dois anos devido à pandemia de covid-19.

Portugal marcou presença noutras três finais, com Rui Cansado à porta do pódio em individual, no quarto posto, o mesmo obtido por Cansado, Almeida, Diana Diogo, Francisca Sucena e Luís Rosas nos grupos.

Rosas, Sucena e Diogo foram sétimos em trio, numa de duas Taças do Mundo de 2022 - a segunda, em Tóquio, ainda não tem datas após ser adiada -, que em junho terá o ponto alto no Campeonato do Mundo, marcado para Guimarães.

A prova de Cantanhede serviu ainda para os melhores atletas da modalidade, há meses e meses sem se reunirem em competição, poderem atuar já segundo o novo Código de Pontos que entrou em vigor no início do ano