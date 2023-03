Taça do Mundo: Ana Rita Rodrigues segue em oitava na qualificação de trap

Cumpridas as três primeiras das cinco séries de 25 tiros, a competidora portuguesa somou 71 pontos, em evento que é liderado pela australiana Penny Smith, com 74.

Ana Rita Rodrigues foi a melhor portuguesa no início da qualificação da prova de Trap da Taça do Mundo de tiro com armas de caça, seguindo em oitavo lugar em Doah.

Mais longe da qualificação para a final, destinada às oito mais fortes, está Maria Inês Barros, com 69 pontos, que lhe conferem a 29.ª posição entre as 62 atletas presentes.

João Paulo Azevedo é 23.º na vertente masculina, com os mesmos 73 pontos do 16.º, em competição comandada pelos britânico Matthew Coward-Holley e turco Oguzhan Tuzun, ambos com o pleno de 75.

José Bruno Faria é 35.º, com os mesmos 72 pontos do 27.º, enquanto Armelim Rodrigues está um lugar abaixo, com igual registo na competição que conta com 118 atiradores.

No sábado, disputam-se as duas últimas séries de 25 tiros.