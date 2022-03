Taça da Europa de juniores de judo: Fábia Conceição e Carolina Paiva conquistam bronze

epa09431626 A handout photo made available by OIS/IOC shows the Women - 48kg Judo Bronze Medal Contest A Kai Lin Lee TP against Viktoriia Potapova RPC at the Nippon Budokan. Tokyo 2020 Paralympic Games, Tokyo, Japan, Friday 27 August 2021. EPA/Joe Toth for OIS HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

As judocas portuguesas Carolina Paiva e Fábia Conceição conquistaram hoje medalhas de bronze na categoria de -78 kg na Taça da Europa de juniores, que decorre até domingo em Cernache, Coimbra.

Nos combates para o bronze, Carolina Paiva, que tinha perdido na meia-final, venceu a italiana Carolina Mengucci, por ippon, e Fábia Conceição, colocada já na repescagem, venceu a neerlandesa Jade Omerkoylu, também pela pontuação máxima.

Portugal apresentou-se nesta Taça da Europa, que prossegue no domingo com as categorias mais pesadas, com 55 judocas (18 femininos e 37 masculinos), acompanhados pelos treinadores nacionais do escalão, Marco Morais e António Saraiva.