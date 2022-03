Susana Veiga foi quinta nos 50 livres nas World Series de natação adaptada

A nadadora paralímpica Susana Veiga foi este sábado quinta classificada na final dos 50 metros livres do WPS World Series Lignano Sabbiadoro, competição que decorre até domingo, e na qual Tomás Cordeiro foi bronze nos 100 bruços na categoria jovem.

Em Itália, Susana Veiga (S9) cronometrou 29,68 segundos na final dos 50 livres, prova dominada pela brasileira Mariana Ribeiro, com 27,39.

Renata Pinto foi segunda na final B dos 100 metros bruços e Marco Meneses foi terceiro, também na final B, dos 100 metros costas.

Na competição, WPS World Series as classificações são apuradas em função do valor (pontos) atribuído a cada marca (tempo) obtida, com todas as categorias de deficiência a competirem juntas em cada estilo.